I contenuti del primo dpcm di Mario Draghi (Di martedì 2 marzo 2021) AGU - Il Presidente Mario Draghi ha firmato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19. Sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate. Zone Bianche Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l'obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano ...

