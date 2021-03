Fonseca: “Tutte le squadre hanno un’identità: le più forti non cambiano modo di giocare” (Di martedì 2 marzo 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la partita con la Fiorentina in conferenza stampa. Abbiamo sofferto più di quanto vogliamo, però quante volte il Milan ha creato pericoli? Siamo stati noi a procurarceli, facendo errori. Non si tratta di problemi organizzativi ma di palloni persi. Non avevamo molta pressione con i rossoneri ma abbiamo sbagliato. Kumbulla è pronto per giocare, Smalling sarà convocato. Anche Mayoral giocherà, ci sarà Pau Lopez in porta. Ha sbagliato un passaggio col Milan, ma non c’era pressione: è stato un errore di passaggio. Se Mayoral segna allora va tutto bene, se non segna allora va male. Io però non posso vedere le cose così, si diceva questo anche di Dzeko. Tutte le squadre hanno un’identità, le più forti non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Paulo, allenatore della Roma, ha presentato la partita con la Fiorentina in conferenza stampa. Abbiamo sofferto più di quanto vogliamo, però quante volte il Milan ha creato pericoli? Siamo stati noi a procurarceli, facendo errori. Non si tratta di problemi organizzativi ma di palloni persi. Non avevamo molta pressione con i rossoneri ma abbiamo sbagliato. Kumbulla è pronto per, Smalling sarà convocato. Anche Mayoral giocherà, ci sarà Pau Lopez in porta. Ha sbagliato un passaggio col Milan, ma non c’era pressione: è stato un errore di passaggio. Se Mayoral segna allora va tutto bene, se non segna allora va male. Io però non posso vedere le cose così, si diceva questo anche di Dzeko.le, le piùnon ...

napolista : Fonseca: “Tutte le squadre hanno un’identità: le più forti non cambiano modo di giocare” L’allenatore della Roma in… - MatteoArceri1 : #Fonseca: 'Tutte le squadre hanno una propria identità e tutte giocano allo stesso modo, quello che cambia è la str… - forzaroma : ??#Fonseca: 'Tutte le squadre che vogliono entrare in Champions hanno un'identità precisa. Lazio, Atalanta, Milan, J… - Pall_Gonfiato : #Roma, flop contro le big: #Fonseca destino segnato. #Friedkin pensa al futuro - Alessan25709324 : @iamfedericooo Quando uno scrive che è ritardato ovviamente non lo pensa realmente, sono reazioni a caldo perché si… -