Fedez si commuove a Sanremo: Chiara Ferragni svela un retroscena (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fedez si è commosso dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo. Chiara Ferragni ha svelato un retroscena su Instagram. Fedez questa sera ha fatto il suo debutto con Francesca Michielin con il brano con Chiamami per nome. Come anticipato, questo per il rapper è stata la prima volta che si è esibito in gara L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 3 marzo 2021)si è commosso dopo la sua esibizione al Festival dihato unsu Instagram.questa sera ha fatto il suo debutto con Francesca Michielin con il brano con Chiamami per nome. Come anticipato, questo per il rapper è stata la prima volta che si è esibito in gara L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Ho bisogno di un Fedez che si commuove sul comodino. #Sanremo2021 - soff0114 : RT @trash_italiano: Ho bisogno di un Fedez che si commuove sul comodino. #Sanremo2021 - MariangelaBorto : RT @blinkhbdl: non lo so il fatto che fedez abbia riempito stadi interi ma si commuove all'ariston vuoto mi scioglie il cuore - LarryisthewayC : RT @blinkhbdl: non lo so il fatto che fedez abbia riempito stadi interi ma si commuove all'ariston vuoto mi scioglie il cuore - carlottaamoro : RT @kikislilmonkey: Fedez palesemente in ansia che a fine canzone si commuove anche, sei un cucciolo prezioso da proteggere #Sanremo2021 ht… -