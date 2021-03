Federica Panicucci | piccolo incidente a Mattino 5 | “Puoi condurre tu?”

(Di martedì 2 marzo 2021) La conduttricenella puntata di oggi di ‘5’ ha unproblemino che la porta a chiedere all’ospite se puòAnche oggi, come ogni mattina durante… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

titi09167911 : RT @twosweetghosts: “Io li guardo e mi piacciono tanto. Mi piace vederli insieme” Io ?? Federica Panicucci Essere le carte da culo degli zo… - s_tef : RT @twosweetghosts: “Io li guardo e mi piacciono tanto. Mi piace vederli insieme” Io ?? Federica Panicucci Essere le carte da culo degli zo… - LoryBorre98 : RT @twosweetghosts: “Io li guardo e mi piacciono tanto. Mi piace vederli insieme” Io ?? Federica Panicucci Essere le carte da culo degli zo… - LunaticaRoma : RT @twosweetghosts: “Io li guardo e mi piacciono tanto. Mi piace vederli insieme” Io ?? Federica Panicucci Essere le carte da culo degli zo… - _Sherbatsky__ : RT @twosweetghosts: “Io li guardo e mi piacciono tanto. Mi piace vederli insieme” Io ?? Federica Panicucci Essere le carte da culo degli zo… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

Mattino Cinque, leggero mal di gola per: 'Se la voce non mi assiste...' È iniziata con qualche colpo di tosse perla seconda parte di Mattino 5 . La conduttrice di Cecina, che ogni mattina intrattiene ...Mattino 5 streaming , ecco la puntata completa di martedì 2 marzo 2021 su Canale 5. Torna il consueto l'appuntamento con il contenitore del mattino condotto dae Francesco Vecchi su Canale 5. Come sempre al centro del programma i fatti del giorno inerenti la cronaca, la politica, lo spettacolo senza dimenticare il gossip. In apertura lo ...Nel 1993 conduce la prima edizione del Festivalbar con Claudio Cecchetto, Fiorello e Federica Panicucci, che si rivela un grandissimo successo. Il programma più emblematico per la sua carriera arriva ...Rosario Fiorello, il mattatore più amato della televisione italiana, torna quest'anno a Sanremo al fianco di Amadeus. Ecco chi è.