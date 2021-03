Euro Digitale: cos’è, come funziona e quando arriva in Italia (Di martedì 2 marzo 2021) L’Euro Digitale è ormai un’idea innovativa che sta spopolando tra le principali potenze mondiali. La speranza dell’Europa è quella di dare il via a questa innovazione entro la fine del 2021. Ma cosa è l’Euro Digitale? A cosa serve? Cosa è e come funziona Il progetto pilota è già stato avviato in Cina in quattro città differenti. Stati Uniti ed Europa la stanno seguendo e si stanno organizzando per far partire le proprie sperimentazioni. Ma cosa sarà l’Euro Digitale? Semplicemente una banconota in formato elettronico. Luca Fantacci, condirettore presso l’Unità di ricerca di innovazione monetaria dell’Università Bocconi ha spiegato: “sarà disponibile a tutti i cittadini, bancarizzati e non, e potrà essere utilizzato o da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) L’è ormai un’idea innovativa che sta spopolando tra le principali potenze mondiali. La speranza dell’pa è quella di dare il via a questa innovazione entro la fine del 2021. Ma cosa è l’? A cosa serve? Cosa è eIl progetto pilota è già stato avviato in Cina in quattro città differenti. Stati Uniti edpa la stanno seguendo e si stanno organizzando per far partire le proprie sperimentazioni. Ma cosa sarà l’? Semplicemente una banconota in formato elettronico. Luca Fantacci, condirettore presso l’Unità di ricerca di innovazione monetaria dell’Università Bocconi ha spiegato: “sarà disponibile a tutti i cittadini, bancarizzati e non, e potrà essere utilizzato o da ...

CorriereCitta : Euro Digitale: cos’è, come funziona e quando arriva in Italia - L_Economia : Il presidente della Fedral Reserve, Jerome Powell, ha detto che il 2021 sarà un anno importante per il dollaro digi… - antoniorossano : Il Condominio sarebbe un semplice ente di gestione, Eppure oggi ci sono condomini che gestiscono giri d'affari per… - ParcodiGiacomo : RT @alessan92116269: #odglombardia. Per l’Ordine dei giornalisti inizia (finalmente) l’era digitale. Approvato dall’assemblea da remoto il… - federica_bosco : RT @alessan92116269: #odglombardia. Per l’Ordine dei giornalisti inizia (finalmente) l’era digitale. Approvato dall’assemblea da remoto il… -