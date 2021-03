E’ morto Claudio Coccoluto | chi è il Dj scomparso oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 marzo 2021)non ce l’ha fatta. Si è spento all’età di 59 anni nella sua casa a Cassino accanto alla moglie e ai figli. Era il dj italiano più famoso nel mondo.: chi è il dj2 marzo Ha iniziato a fare il DJ a 13 anni, per hobby, nel negozio di elettrodomestici del padre a Lungomare Caboto a Gaeta (LT), città dalla quale proviene. Alla fine degli anni settanta (1978) comincia a far conoscere la sua voce via etere attraverso la radio locale Radio Andromeda (prima emittente privata a Gaeta). Dal 1985 questa diventa la sua professione. Le sue prime esperienze nei locali sono al Seven Up di Gianola (frazione di Formia) e all’Histeria di Roma, dove sostituisce Corrado Rizza affiancando il dj Marco Trani.1 Il suo genere è una variante della musica ...