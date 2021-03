Death Stranding Extended Edition per PS4 e PS5 'è praticamente in dirittura d'arrivo' per un insider (Di martedì 2 marzo 2021) La presunta Extended Edition di Death Stranding di Hideo Kojima sia per PS5 che per PS4 è pronta da un po' di tempo e dovrebbe essere annunciata presto, secondo quanto svelato da un insider. All'inizio di quest'anno alcune voci di corridoio indicavano che la Extended Edition di Death Stranding era in cantiere per PlayStation 5 e PlayStation 4. Sebbene non sia ancora stata confermata ufficialmente da Sony o da Kojima Productions, si dice che questa versione racchiuda nuovi contenuti della storia. Sfortunatamente, ad oggi non c'è stato ancora un annuncio, anche se molti tra cui l'insider 'Navtra' aveva sperato nell'annuncio durante i recente State of Play. "Chi lo sa? Tuttavia, è già da un po' di tempo che questa ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 marzo 2021) La presuntadidi Hideo Kojima sia per PS5 che per PS4 è pronta da un po' di tempo e dovrebbe essere annunciata presto, secondo quanto svelato da un. All'inizio di quest'anno alcune voci di corridoio indicavano che ladiera in cantiere per PlayStation 5 e PlayStation 4. Sebbene non sia ancora stata confermata ufficialmente da Sony o da Kojima Productions, si dice che questa versione racchiuda nuovi contenuti della storia. Sfortunatamente, ad oggi non c'è stato ancora un annuncio, anche se molti tra cui l''Navtra' aveva sperato nell'annuncio durante i recente State of Play. "Chi lo sa? Tuttavia, è già da un po' di tempo che questa ...

