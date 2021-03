De Zerbi: “Inter ben strutturata, Milan strepitoso. Occhio agli infortuni” (Di martedì 2 marzo 2021) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra l'Inter di Antonio Conte ed il Milan di Stefano Pioli. Le sue parole Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 marzo 2021) Roberto De, tecnico del Sassuolo, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra l'di Antonio Conte ed ildi Stefano Pioli. Le sue parole Pianeta

PianetaMilan : #DeZerbi (@SassuoloUS) a @Gazzetta_it: '@Inter ben strutturata, @acmilan strepitoso. Occhio agli infortuni' -… - Fantacalcio : Sassuolo, De Zerbi: 'Scudetto? L'Inter è più strutturata' - Reddo_it : @Fauntleroy1988 Mah, il Mou va bene per un anno o due al massimo, poi trita i giocatori e non rendono più (vedi Int… - owenbuzzo : @totofaz @Gemma97688470 Sul progetto credo che se siamo bravi e la questione societaria non ci tarpa le ali abbiamo… -