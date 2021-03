Dayane Mello: ecco perchè è la vincitrice morale del Grande Fratello Vip (Di martedì 2 marzo 2021) Dayane Mello è la vincitrice morale del Grande Fratello Vip 2020: pur classificandosi quarta, ecco perchè ha vinto per i fans. Dayane Mello è considerata la vincitrice morale del Grande Fratello Vip 2020. La modella brasiliana che aveva conquistato la finalissima prima di tutti gli altri, ha perso la sfida al televoto contro Pierpaolo Pretelli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 2 marzo 2021)è ladelVip 2020: pur classificandosi quarta,ha vinto per i fans.è considerata ladelVip 2020. La modella brasiliana che aveva conquistato la finalissima prima di tutti gli altri, ha perso la sfida al televoto contro Pierpaolo Pretelli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

