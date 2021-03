Cronache dolorose e splendenti da un monastero del 1600

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il libro di Cesare Greppi, Morte precoce (prefazione di Silvia De Laude, Il Canneto editore, pp. 96, euro 12) è un ritratto in due tempi. Nel primo si racconta – ma, e vedremo perché, sarebbe più corretto scrivere si dipinge – la figura di un giovane seminarista di diciannove anni, Niccolò, che venerdì 11 febbraio, nei primi anni del, dopo un’agonia di pochi giorni dovuta a un carbonchio, muore in undell’Italia settentrionale; nel secondo («Anamnesi: Paradisi»), Greppi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Cronache dolorose

Il Manifesto

Via Ponchielli è il nome di una strada passata alleper essere stata il luogo di una delle piùpagine della storia del nostro Paese. Alle 23:49 del 29 giugno 2009, un treno carico ...Lenarrano che per consolarlo gli inviano batuffoli di ovatta imbevuti di lacrime da tutto ... di due vite "appassionate, bizzarre, incoscienti, folli, comiche, commoventi," . Si ...Il libro di Cesare Greppi, Morte precoce (prefazione di Silvia De Laude, Il Canneto editore, pp. 96, euro 12) è un ritratto in due tempi. Nel primo si racconta – ma, e vedremo perché, sarebbe più corr ...Il lungo addio a Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre, da dolore sportivo è diventato un giallo intricato. Tanti elementi non tornano. Troppa gente orbita intorno a ciò che resta del Diez ...