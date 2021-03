Cristiano Ronaldo mette ko lo Spezia: nuovo record per il fuoriclasse della Juventus (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cristiano Ronaldo chiude i conti in Juventus Spezia: gol del portoghese sul finale e un altro record messo in bacheca Dopo vari tentativi non troppo fortunati, anche Cristiano Ronaldo mette la firma su Juventus-Spezia. Il portoghese chiude la gara a pochi minuti dal triplice fischio con il gol del 3 a 0: grazie ad un contropiede, l’attaccante bianconero chiude i giochi. Con questa rete, CR7 è l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni nei top 5 campionati europei. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021)chiude i conti in: gol del portoghese sul finale e un altromesso in bacheca Dopo vari tentativi non troppo fortunati, anchela firma su. Il portoghese chiude la gara a pochi minuti dal triplice fischio con il gol del 3 a 0: grazie ad un contropiede, l’attaccante bianconero chiude i giochi. Con questa rete, CR7 è l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni nei top 5 campionati europei. Leggi su Calcionews24.com

