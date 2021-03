Covid: Meloni, ‘spero ultime decisioni Draghi siano merito anche proposte Fdi’ (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Sicuramente mi piacciono queste decisioni” che hanno portato alla sostituzione del commissario Domenico Arcuri, “con un po’ di presunzione spero che sia figlio anche delle richieste, delle valutazioni, delle proposte che ha fatto Fratelli d’Italia al presidente Draghi”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite de ‘L’aria che tira’ su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Sicuramente mi piacciono queste” che hanno portato alla sostituzione del commissario Domenico Arcuri, “con un po’ di presunzione spero che sia figliodelle richieste, delle valutazioni, delleche ha fatto Fratelli d’Italia al presidente”. Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, ospite de ‘L’aria che tira’ su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

