Come realizzare onde alla Old Hollywood, il trend più forte emerso ai Golden Globe 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Sul tappeto rosso degli ultimi Golden Globe hanno dettato letteralmente tendenza. Romantiche, eleganti e dal piglio rétro, le onde in stile Hollywood anni Quaranta hanno conquistato il cuore (e le teste) di tantissime dive. Prima fra tutte, Amanda Seyfried, apparsa sotto i riflettori avvolta nel suo Oscar de la Renta color albicocca e con una chioma bouncy decisamente chic. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 marzo 2021) Sul tappeto rosso degli ultimi Golden Globe hanno dettato letteralmente tendenza. Romantiche, eleganti e dal piglio rétro, le onde in stile Hollywood anni Quaranta hanno conquistato il cuore (e le teste) di tantissime dive. Prima fra tutte, Amanda Seyfried, apparsa sotto i riflettori avvolta nel suo Oscar de la Renta color albicocca e con una chioma bouncy decisamente chic.

hecty97 : RT @HavanaturItalia: Alla scoperta del #Kitesurfing, lo sport velico nato come variante al surf, vaghiamo con la mente pensando a Cayo Guil… - vtrnct : @harrysorco prima di tutto mi serve come minimo una settimana per realizzare hahaha poi continuerei a piangere e piangere - mickmilkovich__ : RT @_imsaraaax: Gaia su CH: “Fra si, ieri sera sembravano proprio come erano nella casa, infatti mi sono chiesta ‘come ho fatto a non reali… - giorgiadema5 : RT @crocqantina: sto iniziando a realizzare che non avrò più la regia fissa su crocc in cucina #tzvip @AndreaZelletta ma come devo fare ht… - notyour_rosie : RT @crocqantina: sto iniziando a realizzare che non avrò più la regia fissa su crocc in cucina #tzvip @AndreaZelletta ma come devo fare ht… -