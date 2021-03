Cina | Federcalcio non interverrà su crisi Jiangsu

(Di martedì 2 marzo 2021) PECHINO () - Non ci sarà nessun intervento da parte dellacinese per salvare ilFC , squadra costretta alla cessazione dell'attività per mancanza di acquirenti dopo la ...

"La Federazione deplora la sospensione delle operazioni emessa dal Jiangsu Football Club, ma rispetta la scelta del club", si legge in una nota ...