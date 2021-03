Chi vince il Festival di Sanremo 2021? Colapesce e Dimartino i favoriti della vigilia (Di martedì 2 marzo 2021) Il Festival di Sanremo 2021 è pronto a scattare con ospiti illustri e cantanti dalla visibilità internazionale. Nonostante la pandemia, lo storico appuntamento canoro, giunto alla sua settantunesima edizione, si terrà come da programma su Rai Uno. La conduzione è ancora affidata ad Amadeus, assieme a Rosario Fiorello. Ma non solo. Spicca anche la presenza di Zlatan Ibrahimovic come ospite. I favoriti DEL Festival Chi è il favorito del Festival di Sanremo 2021? Chi dovrebbe vincere secondo i bookmakers? A sorpresa, in testa a tutti ci sono Colapesce e Dimartino (quota 5,00), la coppia siciliana che si presenta a Sanremo con la canzone Musica leggerissima. Alle loro spalle ci sono nomi ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Ildiè pronto a scattare con ospiti illustri e cantanti dalla visibilità internazionale. Nonostante la pandemia, lo storico appuntamento canoro, giunto alla sua settantunesima edizione, si terrà come da programma su Rai Uno. La conduzione è ancora affidata ad Amadeus, assieme a Rosario Fiorello. Ma non solo. Spicca anche la presenza di Zlatan Ibrahimovic come ospite. IDELChi è il favorito deldi? Chi dovrebbere secondo i bookmakers? A sorpresa, in testa a tutti ci sono(quota 5,00), la coppia siciliana che si presenta acon la canzone Musica leggerissima. Alle loro spalle ci sono nomi ...

