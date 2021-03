Chi sono i Trifluoperazina Monstery Band, in gara con Max Gazzè a Sanremo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Il Festival di Sanremo regala sempre emozioni, sorprese, e anche qualche punto interrogativo. Uno di questi riguarda sicuramente i Trifluoperazina Monstery Band, il gruppo musicale che accompagna Max Gazzé con la canzone Il farmacista. Nella curiosità generale sono state tentate ricerche in ogni direzione, ma a oggi ancora nessuno è arrivato a scoprire la verità sulla misteriosa Band. In attesa dell’inizio del Festival e di svelare il mistero, raccogliamo le informazioni e cerchiamo di capirci qualcosa. I Trifluoperazina Monstery Band: il mistero di Max Gazzè Sul web non c’è nessuna informazione su di loro. Le riviste e i blog ripetono sconfortati il mistero che aleggia intorno alla Band. Alcuni ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 marzo 2021) Il Festival diregala sempre emozioni, sorprese, e anche qualche punto interrogativo. Uno di questi riguarda sicuramente i, il gruppo musicale che accompagna Max Gazzé con la canzone Il farmacista. Nella curiosità generalestate tentate ricerche in ogni direzione, ma a oggi ancora nessuno è arrivato a scoprire la verità sulla misteriosa. In attesa dell’inizio del Festival e di svelare il mistero, raccogliamo le informazioni e cerchiamo di capirci qualcosa. I: il mistero di MaxSul web non c’è nessuna informazione su di loro. Le riviste e i blog ripetono sconfortati il mistero che aleggia intorno alla. Alcuni ...

borghi_claudio : Lo so che per chi ci vive è normale ma sia per il cittadino che per il lacustre questi momenti della sera dove non… - Giorgiolaporta : Se #Kurz che guida un governo coi Verdi in #Austria e la #Danimarca col premier socialista guardano fuori dalla Ue… - enpaonlus : Per chi pensa: sono solo animali.. @reteanimalista @RestiamoAnimali @manginobrioches @ritadallachiesa… - BellucciRoberto : @NRegimenti mia mamma era infermiera. mio papà carabiniere. sono cresciuto con gli esempi di chi dona la sua vita per il bene del prossimo. - GianlucaColucci : RT @IlContiAndrea: Sarà l'emozione, il momento delicato ma in generale le esibizioni dei Big hanno mostrato incertezze e non sono state pro… -