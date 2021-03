Benevento-Verona, Inzaghi: “Sconfitte? Ci fanno tornare coi piedi per terra” (Di martedì 2 marzo 2021) Filippo Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida del Vigorito contro l’Hellas Verona. I sanniti andranno alla ricerca di un successo che manca dal 6 gennaio al fine di non essere risucchiati nella zona calda (distante attualmente sette punti). “Dobbiamo cercare di ripetere la partita d’andata. Il Verona sta facendo bene, con un allenatore molto bravo. Al Bentegodi abbiamo dimostrato di potercela giocare, siamo stati puniti dagli episodi. Cercheremo di fare una grande partita perché in Serie A per vincere occorrono delle ottime prestazioni. I numeri ci fanno tornare con i piedi sulla terra. Ciò che abbiamo fatto prima di gennaio credo sia stato al di là di ogni rosea aspettativa. Se pensiamo che una squadra come il Cagliari non vinceva da 16 partite è evidente questo ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Filippoha parlato alla vigilia della sfida del Vigorito contro l’Hellas. I sanniti andranno alla ricerca di un successo che manca dal 6 gennaio al fine di non essere risucchiati nella zona calda (distante attualmente sette punti). “Dobbiamo cercare di ripetere la partita d’andata. Ilsta facendo bene, con un allenatore molto bravo. Al Bentegodi abbiamo dimostrato di potercela giocare, siamo stati puniti dagli episodi. Cercheremo di fare una grande partita perché in Serie A per vincere occorrono delle ottime prestazioni. I numeri cicon isulla. Ciò che abbiamo fatto prima di gennaio credo sia stato al di là di ogni rosea aspettativa. Se pensiamo che una squadra come il Cagliari non vinceva da 16 partite è evidente questo ...

