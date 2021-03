VIDEO Roland Fischnaller infinito! Argento nel PGS ai Mondiali di snowboard a Rogla (Di lunedì 1 marzo 2021) Roland Fischnaller non finisce mai di disputare. Il 40enne nativo di Bressanone ha conquistato l’Argento ai Mondiali di Rogla nel PGS, disciplina olimpica, sfiorando l’oro, visto il distacco di appena un centesimo dal russo Loginov. Per il capitano della Nazionale, comunque, sono sei medaglie iridate: questa è la terza nel gigante parallelo dopo l’Argento del 2013 ed il bronzo del 2011. Una storia densa di successi, arricchita anche da 43 podi e un totale di 19 vittorie in gare di alto livello internazionale. Di seguito il VIDEO: VIDEO Roland Fischnaller, Argento NEL PGS AI Mondiali DI snowboard A Rogla 221 gare, 43 podi, 19 vittorie, 1 campione ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021)non finisce mai di disputare. Il 40enne nativo di Bressanone ha conquistato l’aidinel PGS, disciplina olimpica, sfiorando l’oro, visto il distacco di appena un centesimo dal russo Loginov. Per il capitano della Nazionale, comunque, sono sei medaglie iridate: questa è la terza nel gigante parallelo dopo l’del 2013 ed il bronzo del 2011. Una storia densa di successi, arricchita anche da 43 podi e un totale di 19 vittorie in gare di alto livello internazionale. Di seguito ilNEL PGS AIDI221 gare, 43 podi, 19 vittorie, 1 campione ...

