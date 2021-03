Uccide la compagna davanti agli occhi del figlio di 3 anni poi getta il bimbo in un fiume: 'Avevo paura parlasse' (Di lunedì 1 marzo 2021) Uccide la sua compagna davanti agli occhi del figlio di 3 anni e poi getta il bambino in un fiume per essere sicuro che non testimoniasse contro di lui. Desean Brown, 21 anni, è stato incriminato per ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021)la suadeldi 3e poiil bambino in unper essere sicuro che non testimoniasse contro di lui. Desean Brown, 21, è stato incriminato per ...

Alessan86925291 : Uccide di botte il figlio della compagna di appena 2 anni: «Ho perso la pazienza e l'ho picchiato» - MaCriHeller : RT @MadameA02: Vi sembra normale che una persona che uccide la prorpia compagna dopo 2 anni esce dal carcere perché non è più un pericolo p… - ermalxhugxme : RT @MadameA02: Vi sembra normale che una persona che uccide la prorpia compagna dopo 2 anni esce dal carcere perché non è più un pericolo p… - domusperusia : RT @MadameA02: Vi sembra normale che una persona che uccide la prorpia compagna dopo 2 anni esce dal carcere perché non è più un pericolo p… - GiusyPoppi : RT @MadameA02: Vi sembra normale che una persona che uccide la prorpia compagna dopo 2 anni esce dal carcere perché non è più un pericolo p… -