Trump 2024? Unger svela i piani (e i guai) del Tycoon (Di lunedì 1 marzo 2021) Non è vero che Donald Trump è tornato. Trump non se ne è mai andato. Lo ha chiarito in tutti i modi questa domenica, durante il suo atteso intervento al Cpac (Conservative political action conference). È vero, non è più alla Casa Bianca, ma è convinto di doverci stare e come lui la pensano milioni di americani. La prima notizia che emerge dalla kermesse è che Trump, a due mesi dall’assalto al Congresso che ha segnato la fine della sua presidenza, ha trovato una piattaforma politica. Cpac ha infatti tutte le carte in regola per diventare la nuova “Trump organization”. La seconda riguarda invece il suo ruolo all’interno del Partito repubblicano. Trump, oggi, controlla il partito. Ha dimostrato di avere la lealtà di un’enorme fetta dei suoi elettori. E tanti fra i repubblicani che hanno preso le distanze ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 marzo 2021) Non è vero che Donaldè tornato.non se ne è mai andato. Lo ha chiarito in tutti i modi questa domenica, durante il suo atteso intervento al Cpac (Conservative political action conference). È vero, non è più alla Casa Bianca, ma è convinto di doverci stare e come lui la pensano milioni di americani. La prima notizia che emerge dalla kermesse è che, a due mesi dall’assalto al Congresso che ha segnato la fine della sua presidenza, ha trovato una piattaforma politica. Cpac ha infatti tutte le carte in regola per diventare la nuova “organization”. La seconda riguarda invece il suo ruolo all’interno del Partito repubblicano., oggi, controlla il partito. Ha dimostrato di avere la lealtà di un’enorme fetta dei suoi elettori. E tanti fra i repubblicani che hanno preso le distanze ...

