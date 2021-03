Steven Van Zand: «Sarebbe terribile abbattere San Siro, è come un teatro per la musica» (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Corriere della Sera ha intervistato oggi, nella sua casa di New York, Steven Van Zand, 67 anni, conosciuto come Little Steven, chitarrista della E-Street band. Dopo tanti anni di carriera esce in questi giorni «Macca to Mecca», cd e dvd che documenta la magica serata in cui ha suonato al Cavern Club di Liverpool, lì dove erano di casa i Beatles. Un locale che ha segnato un’epoca per il Rock and roll, ma non è il solo anche San Siro è un luogo di culto tanto che il tour per «Letter to You», saltato a causa della pandemia avrebbe avuto quattro date nello stadio «ho letto che lo vogliono abbattere. Non può accadere, Sarebbe terribile. A renderlo diverso anzitutto è la gente, i fan… sono incredibili ovunque ma a Milano un po’ più matti. Ma uno dei ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Corriere della Sera ha intervistato oggi, nella sua casa di New York,Van, 67 anni, conosciutoLittle, chitarrista della E-Street band. Dopo tanti anni di carriera esce in questi giorni «Macca to Mecca», cd e dvd che documenta la magica serata in cui ha suonato al Cavern Club di Liverpool, lì dove erano di casa i Beatles. Un locale che ha segnato un’epoca per il Rock and roll, ma non è il solo anche Sanè un luogo di culto tanto che il tour per «Letter to You», saltato a causa della pandemia avrebbe avuto quattro date nello stadio «ho letto che lo vogliono. Non può accadere,. A renderlo diverso anzitutto è la gente, i fan… sono incredibili ovunque ma a Milano un po’ più matti. Ma uno dei ...

