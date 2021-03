Sanremo | Fiorello | “Neanche Renzi potrebbe dividere me e Amadeus”

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 marzo 2021) “Sarà un Festival indimenticabile, comunque andrà, e sono onorato di esserci. Noi metteremo impegno per regalare 5 serate spensierate. Io eormai qui siamo inseparabili,secondo me riuscirebbe a dividerci. L’altra notte è venuto a darmi la melatonina… E poi ha fatto un cast importante: ha messo Willy Peyote e Orietta Berti, come se in un governo ci fossero la Lega e il Pd”. Queste le parole di Rosarionella conferenza stampa di presentazione del Festival diche andrà in onda dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston. Poi scherza con il direttore di Rai 1, Stefano Coletta: “Coletta, io ti ho seguito: quando tu parli sono costretto a stare col vocabolario in mano, non so dove li trovi questi termini. Il prossimo anno farà un format ‘Il poeta misterioso’…”. SportFace.