Regina Elisabetta, cresce la paura per il principe Filippo: è stato trasferito (Di lunedì 1 marzo 2021) cresce la paura per il principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta. Il duca di Edimburgo si trova ora al St Bartholomew’s Hospital Da ormai più di due settimane, il principe Filippo si trova lontano da Buckingham Palace. Ricoverato in un’ala privata dell’ospedale King Edward VII di Londra per un malessere di natura imprecisata, sembrava essere L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 marzo 2021)laper il, consorte della. Il duca di Edimburgo si trova ora al St Bartholomew’s Hospital Da ormai più di due settimane, ilsi trova lontano da Buckingham Palace. Ricoverato in un’ala privata dell’ospedale King Edward VII di Londra per un malessere di natura imprecisata, sembrava essere L'articolo proviene da Inews.it.

