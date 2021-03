Probabili formazioni Genoa-Sampdoria | venticinquesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ledi, derby di fuoco nel turno infrasettimanale valido per ladiA. La partita del Ferraris sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match.– Out Pellegrini mentre Biraschi e Cassata corrono verso la convocazione e il recupero. Scamacca e Shomurodov sul fronte d’attacco.– Keita e Quagliarella pronti ad agire sul fronte offensivo nel 4-4-2 di Ranieri. Candreva e Jankto agiranno sulle corsie laterali. Torna Adrien Silva dopo la squalifica. Le...