MotoGP: Franco Morbidelli al sua terzo anno in Yamaha sogna in grande (Di martedì 2 marzo 2021) Nel giorno della presentazione del team Petronas SRT, Franco Morbidelli parla del suo rapporto con il nuovo compagno di squadra Valentino Rossi, della Yamaha M1 e della squadra che lo circonda. “8 anni fa quest’uomo (Valentino Rossi n.d.r.) e i suoi amici hanno deciso di dare una possibilità al mio sogno. Le cose non vanno sempre come ti aspetti! Oggi, grazie a loro, la realtà è migliore di quello che desideravo per me. Sono sicuro che lottare per Petronas con e contro Vale sarà la sfida più importante e gioiosa della mia carriera. Spero di farvi divertire un sacco ed emozionarvi a seguirci!”. Sulla Yamaha M1: “Conosco molto bene i punti di forza e di debolezza della moto, è stata una mia cara amica la scorsa stagione”. “Non vedo l’ora di accelerare di nuovo sulla mia M1. Molto è ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 marzo 2021) Nel giorno della presentazione del team Petronas SRT,parla del suo rapporto con il nuovo compagno di squadra Valentino Rossi, dellaM1 e della squadra che lo circonda. “8 anni fa quest’uomo (Valentino Rossi n.d.r.) e i suoi amici hdeciso di dare una possibilità al mio sogno. Le cose non vsempre come ti aspetti! Oggi, grazie a loro, la realtà è migliore di quello che desideravo per me. Sono sicuro che lottare per Petronas con e contro Vale sarà la sfida più importante e gioiosa della mia carriera. Spero di farvi divertire un sacco ed emozionarvi a seguirci!”. SullaM1: “Conosco molto bene i punti di forza e di debolezza della moto, è stata una mia cara amica la scorsa stagione”. “Non vedo l’ora di accelerare di nuovo sulla mia M1. Molto è ...

SkySportMotoGP : ?? @FrankyMorbido12 carico per il nuovo anno: '@ValeYellow46 un grande amico, speriamo sia una buona stagione per en… - italiaserait : MotoGP: Franco Morbidelli al sua terzo anno in Yamaha sogna in grande - infoitsport : MotoGP, Franco Morbidelli: “Un sogno iniziato 8 anni fa grazie a Valentino Rossi” - Cris4696302552 : FORZA VALE CHE SI INZIA, GAS A MARTELLO E MILLE AUGURI CAMPIONE ????????????Petronas, presentate le moto di Valentino Ros… - motosprint : #MotoGP: Franco #Morbidelli 'soffrirà' Valentino #Rossi? -