METEO | Bolla di GELO prende spazio in Russia | possente FREDDO in avanzata

(Di lunedì 1 marzo 2021) Colpo di coda dell’Inverno: ipotesi tramontata o ancora viva? Beh, guardando i modelli previsionali verrebbe da dirvi che sì, è ancora viva. Blocco gelido a est, rischio colpo di coda invernale Sull’Europa nordorientale altro che Inverno finito! Nei prossimi giorni un enorme blocco di aria gelida riporterà prepotentemente l’Inverno, anche se poi possiamo dirvi che da quelle parti la stagione invernale è tutt’altro che tramontata. Se sulle nostre regioni si continuerà a parlare di anomalie termiche positive lassù si continuerà a parlare di anomalie di tutt’altra natura. Ma a noi che importa? Domanda lecita, che ovviamente merita risposta. Se in questo momento i centri di calcolo accantonano l’idea di un coinvolgimento più o meno diretto delle nostre regioni, le dinamiche atmosferiche ci portano a non escludere il colpo di coda invernale. Potrebbe esserci, se solo l’Alta Pressione ...

Ultime Notizie dalla rete : METEO Bolla

QUOTIDIANO.NET

... seppur da esercitare rispettando modalità a ''. Poiché in questa stessa situazione durante la ... Un'altra considerazione da fare riguarda le previsioni. Al momento indicano ventone per il ...Le previsionidi domenica 28 febbraio annunciano un'altra giornata prevalentemente soleggiata per merito dell'anticiclone. La caldaprimaverile di questo weekend sembra tuttavia destinata a ...MotoGP: Sarà un campionato inedito con piloti e adetti ai lavori che vivranno in una bolla con spostamenti limitati a causa del COVID ...Domenica 28 febbraio nubi a Nord Ovest e molto sole altrove, ma con temperature in calo un po' ovunque causa venti freschi dai Balcani. Avvio della prossima settimana nel segno del bel tempo. Poi potr ...