Mercato auto, febbraio in rosso. Stellantis: -13 per cento (Di martedì 2 marzo 2021) I dati del ministero dei Trasporti sul Mercato delle auto: febbraio in rosso. Continuano le difficoltà per questo settore. ROMA – I dati del ministero dei Trasporti sul Mercato delle auto in Italia non sono positivi. Nel mese di febbraio sono state immatricolate ‘solo’ 142.998 auto, con un calo del 12,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Numeri negativi che si confermano anche se si guarda ai primi due mesi del 2021. Un calo del 13,1% in confronto allo stesso periodo del 2020. Dati influenzati dalla pandemia e dalla crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Marzo potrebbe essere il mese del rilancio visto che coincide con il duro lockdown di un anno fa. Parte male Stellantis 2021 iniziato in ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 marzo 2021) I dati del ministero dei Trasporti suldellein. Continuano le difficoltà per questo settore. ROMA – I dati del ministero dei Trasporti suldellein Italia non sono positivi. Nel mese disono state immatricolate ‘solo’ 142.998, con un calo del 12,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Numeri negativi che si confermano anche se si guarda ai primi due mesi del 2021. Un calo del 13,1% in confronto allo stesso periodo del 2020. Dati influenzati dalla pandemia e dalla crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Marzo potrebbe essere il mese del rilancio visto che coincide con il duro lockdown di un anno fa. Parte male2021 iniziato in ...

