Lavoro, donne penalizzate dalla maternità più che dal Covid: "Welfare inesistente"

Roma, 1 mar – Non è buona la situazione le donne e madri che devono lavorare: a dicembre 2020 il tasso di occupazione femminile è sceso a 48,6 perdendo 1,4 punti percentuali. donne, il crollo dell'occupazione Quello maschile, invece, ha perso 0,4 punti percentuali (67,5). Su queste cifre influisce sì la pandemia di Covid, ma secondo uno studio elaborato dalla Fondazione Leone Moressa per Federcasalinghe, nell'eccezionale rallentamento soprattutto l'occupazione femminile, il veo problema è l'assenza di un sistema di Welfare che dia la possibilità alle donne di conciliare carriera e Lavoro. L'assenza del Welfare per chi ha un Lavoro Secondo questa ricerca, le donne occupate con figli che vivono in coppia sono solo il ...

