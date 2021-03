«La scarsa fiducia sui vaccini è provocata dai problemi di distribuzione e comunicazione»

(Di lunedì 1 marzo 2021) L’analisi pubblicata questa mattina da Reputation Science ha attirato l’attenzione mediatica di molti quotidiani. La società – leader in Italia nell’analisi e gestione della reputazione – presieduta da Auro Palomba ha analizzato le comunicazioni social degli italiani suie il quadro emerso è incorniciato da incertezze, perplessità e. Una parte degli italiani connessi a un social, nelle sue interazioni online, ha espresso dubbi sull’efficacia. Ma il capitolo che deve far più riflettere è la confusione sullae sulla. Sia da parte delle aziende, sia dalle istituzioni. LEGGI ANCHE > Sui social, soltanto il 41% dei post degli italiani ha una buona opinione deiPer commentare il risultato dell’analisi social di Reputation Science ...

Auro Palomba , Presidente di Reputation Science, ha dichiarato: "L'atteggiamento e ladegli ... spostata al 2022, e successivo abbandono della produzione del vaccino perefficacia nel ......e avvertire altri dispositivi di eventuali rischi di infezione sia per la poca praticità e... 'Non abbiamo solo bisogno di un piano, ma di una campagna per generare', ha affermato il ...I problemi sono sotto gli occhi di tutti: debito pubblico, disuguaglianza sociale, scarsa competitività del sistema produttivo ... più colta e preparata non riesce a riscuotere la fiducia dei ...Il 42,7% degli italiani ritiene di avere un ottimo livello di conoscenze sulla vaccinazione contro il Covid-19, ...