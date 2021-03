Juventus-Spezia domani in tv: data, orario e diretta streaming (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutto pronto per Juventus-Spezia, anticipo del turno infrasettimanale valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 20:45 di martedì 2 marzo nella cornice dell’Allianz Stadium. Dopo il passo falso del Bentegodi, la squadra di Pirlo cercherà i tre punti per continuare una corsa al titolo mai così complicata negli ultimi anni. Sarà possibile seguire questa partita in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutto pronto per, anticipo del turno infrasettimanale valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 20:45 di martedì 2 marzo nella cornice dell’Allianz Stadium. Dopo il passo falso del Bentegodi, la squadra di Pirlo cercherà i tre punti per continuare una corsa al titolo mai così complicata negli ultimi anni. Sarà possibile seguire questa partita intv esclusiva su Sky Sport e insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

angiuoniluigi : RT @repubblica: Italiano: 'Vivo per il calcio, lo Spezia salvo è il mio scudetto': Debuttante in Serie A, l'anno scorso ha centrato la prom… - repubblica : Italiano: 'Vivo per il calcio, lo Spezia salvo è il mio scudetto': Debuttante in Serie A, l'anno scorso ha centrato… - MMJAMAANI : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - pippidelina : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI Juventus-Spezia, venticinquesima giornata Serie A 2020/2021 -