Italiano difende Pirlo: «Se ti chiama la Juve ti butti, lo avrei fatto anch'io»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato della scelta di Pirlo di accettare la panchina della Juve. Le sue parole a Repubblica.

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE

Pirlo – «Io ho conosciuto un ragazzo appassionato e consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato. Ma se ti chiama la Juve cosa fai? Ti butti come mi sarei buttato io, anche se a me il tirocinio è servito moltissimo. All'inizio è normale avere alti e bassi, però intanto ha vinto la Supercoppa. Sono sicuro che ce la farà: è stato per vent'anni al centro del gioco e non è facile ragionare diversamente, ma gli ma gli ho ...

