'Il principe MbS va punito senza indugio'. L'appello della fidanzata di Khashoggi

(Di lunedì 1 marzo 2021) Hatice Cengiz, che fu ladi Jamal, ha chiesto che ilereditario saudita, Mohammed bin Salman (MbS) siaper la morte del giornalista dissidente, massacrato nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre 2018. Il comunicatodonna arriva pochi giorni dopo un rapportoCia secondo il quale MbS approvò il piano per uccidere, che vedeva come una minaccia per la stabilità del regno. ?È essenziale che ilereditario, che ha ordinato il brutale omicidio di una persona innocente, sia”, chiede Cengiz, 39 anni, di origini turche. It’s my statement. #justiceforjamalpic.twitter.com/T9q7qK8AGu— Hatice Cengiz / ????? (@mercan ...

Hatice Cengiz, che fu la fidanzata di Jamal Khashoggi, ha chiesto che ilereditario saudita, Mohammed bin Salman () sia punito per la morte del giornalista dissidente, massacrato nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre 2018. Il comunicato della donna ...... ilereditario saudita, Mohammed bin Salman , nel 2018 avrebbe dato l'ordine di uccidere e ... Questo sicuramente pone in una posizione non favorevole. Per Matteo Renzi , che intrattiene ...Milano, 1 mar. (LaPresse) - La fidanzata di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita ucciso a Istanbul nel 2018, ha chiesto che il principe ereditario ...Per il presidente americano, il capo di Stato (di fatto) dell’Arabia Saudita è il mandante dell’assassinio di Khashoggi. Non ne fa mistero perché, dal Vietnam in poi, per i democratici i diritti umani ...