Il ‘nuovo Federer’ del tennis | Djokovic in testa alla classifica Atp

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 marzo 2021) “C’è unin città”: recentemente vincitore degli Australian Open, ilta serbo, Novak, ha confermato il primo posto sullaAtp, raggiungendo il primato anche nel record di longevità. Per la settimana numero 310 in carriera resta, infatti, il primo al mondo, proprio come fu Roger Federer, il ‘guru’ delmondiale, fermo per un infortunio, che al momento si posiziona quinto in, vedendosi così soffiato il posto anche nei prossimi giorni, in cui niente cambierà i vertici del ranking. Sono 12.030 punti quelli che permettono adi non essere sorpassato dai suoi avversari: lo spagnolo Rafael Nadal (ora 2° con 9.850 punti) e il russo Daniil Medvedev (3° con 9.735 punti). Come riportato da ...