I look del mese: cos’hanno indossato le star? (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili. Fashion week rivisitata Febbraio è tradizionalmente uno dei mesi legati alla fashion week ma, con l’avvento del Covid, si è fatto tutto più complicato. Anche la moda però deve andare avanti e i brand si sono inventati il modo di presentare comunque le loro collezioni, seppur in modo diverso. Fiammetta Cicogna non è potuta volare a New York per Zimmermann ma ha seguito lo show direttamente dal suo divano con un bicchiere di vino in mano e un grazioso abitino a fiori addosso. Etro ha ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ difficile ree costantemente aggiornati su tutti idelle. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili. Fashion week rivisitata Febbraio è tradizionalmente uno dei mesi legati alla fashion week ma, con l’avvento del Covid, si è fatto tutto più complicato. Anche la moda però deve andare avanti e i brand si sono inventati il modo di presentare comunque le loro collezioni, seppur in modo diverso. Fiammetta Cicogna non è potuta volare a New York per Zimmermann ma ha seguito lo show direttamente dal suo divano con un bicchiere di vino in mano e un grazioso abitino a fiori addosso. Etro ha ...

FredMosby_ : Leggenda dei parametri di voto: - ESECUZIONE: l'esecuzione del brano - TESTO: è il testo - MUSICA: (e il resto sco… - martacagnola : RT @folladicuriosi: Una settimana di mail, messaggi e telefonate ed ecco anche quest’anno sono riuscita a scrivere le anticipazioni del loo… - folladicuriosi : Una settimana di mail, messaggi e telefonate ed ecco anche quest’anno sono riuscita a scrivere le anticipazioni del… - odetovitae : mi sono appena guardatq nella telecamera del computer i look hot con questi capelli e PUNTO best impulsive decision ever - DonnaModerna : In questa edizione digital dei Golden Globe 2021 non è mancato il fascino del glam hollywoodiano, ecco i migliori b… -