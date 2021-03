Golden Globes, Pausini vince con la canzone «Io sì (Seen)» per La vita davanti a sè (Di lunedì 1 marzo 2021) Presentano Tina Fey e Amy Poehler ma divise: una New York l’altra a Los Angeles . L’Italia fa centro con «Io Io si (Seen) da «La vita davanti a sé» con Sophia Loren Leggi su corriere (Di lunedì 1 marzo 2021) Presentano Tina Fey e Amy Poehler ma divise: una New York l’altra a Los Angeles . L’Italia fa centro con «Io Io si () da «Laa sé» con Sophia Loren

