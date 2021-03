Golden Globe 2021: lo strano discorso di Jason Sudeikis, Twitter si chiede 'Ma è drogato?" (Di lunedì 1 marzo 2021) L'aspetto stropicciato e i discorsi confusi di Jason Sudeikis, miglior attore comico ai Golden Globe 2021, hanno spinto i fan su Twitter a chiedersi se l'attore non fosse sotto effetto di sostanze. La vittoria di Jason Sudeikis come miglior attore in una serie tv comica ai Golden Globe 2021 sembra aver colto di sorpresa la star dello show Ted Lasso tanto che, dopo il suo strano discorso di ringraziamento gli utenti di Twitter si sono chiesti se l'attore fosse sotto effetto di sostanze. Sguardo annebbiato, felpa bianca quando tutte le altre star, anche da casa, erano vestire da cerimonia, Jason Sudeikis ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 marzo 2021) L'aspetto stropicciato e i discorsi confusi di, miglior attore comico ai, hanno spinto i fan sursi se l'attore non fosse sotto effetto di sostanze. La vittoria dicome miglior attore in una serie tv comica aisembra aver colto di sorpresa la star dello show Ted Lasso tanto che, dopo il suodi ringraziamento gli utenti disi sono chiesti se l'attore fosse sotto effetto di sostanze. Sguardo annebbiato, felpa bianca quando tutte le altre star, anche da casa, erano vestire da cerimonia,...

