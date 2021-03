GF Vip: la reazione di Dayane Mello all’aereo LGBT sorprende il pubblico (Di lunedì 1 marzo 2021) Durante l’ultima puntata del GF Vip Dayane Mello ha ricevuto un messaggio dalla comunità LGBT: la sua reazione però ha diviso il web. “Siamo nel 2021, io non mi considero una lesbica. Ho fatto le mie esperienze e su questo sono convinta… oggi sono in grado di amare o un uomo o una donna senza L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 marzo 2021) Durante l’ultima puntata del GF Vipha ricevuto un messaggio dalla comunità: la suaperò ha diviso il web. “Siamo nel 2021, io non mi considero una lesbica. Ho fatto le mie esperienze e su questo sono convinta… oggi sono in grado di amare o un uomo o una donna senza L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

