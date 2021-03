Gf Vip Dayane Mello sfida Pierpaolo, amicizia o strategia? [DIRETTA] (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo l’eliminazione di Andrea Zelletta, il GF Vip prosegue con un nuovo televoto. Trattandosi della finalissima, tutti si sfideranno tra loro prima della proclamazione del vincitore. La prima ad essere chiamata al televoto è Dayane Mello, che non a caso è stata anche la prima finalista di questa edizione. La sua scelta è ricaduta su Pierpaolo Pretelli. Ma la decisione ha … L'articolo Gf Vip Dayane Mello sfida Pierpaolo, amicizia o strategia? DIRETTA proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo l’eliminazione di Andrea Zelletta, il GF Vip prosegue con un nuovo televoto. Trattandosi della finalissima, tutti si sfideranno tra loro prima della proclamazione del vincitore. La prima ad essere chiamata al televoto è, che non a caso è stata anche la prima finalista di questa edizione. La sua scelta è ricaduta suPretelli. Ma la decisione ha … L'articolo Gf Vipproviene da Velvet Gossip.

