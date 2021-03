DPCM e zone: ecco cosa si può fare (Di lunedì 1 marzo 2021) La Sardegna è la prima (e unica) regione in zona bianca, e gode quindi delle misure più soft stabilite dal governo. I ristoranti sono aperti fino alle 22, pub e bar fino alle 21. Il coprifuoco, invece, è posticipato alle 23:30. Per le altre zone, invece, permangono i divieti che già tutti conosciamo. Zona gialla: in zona gialla, bar e ristoranti possono rimanere aperti fino alle 18, asporto fino alle 22, nessun limite di orario per le consegne a domicilio. Aperti tutti i negozi, mentre i centri commerciali chiudono nei weekend. Resta fermo il coprifuoco dalle 22 alle 5. Zona arancione: in zona arancione i centri commerciali chiudono nei weekend, nei festivi e nei prefestivi. I negozi invece possono rimanere aperti 7 giorni su 7 come nella zona gialla. Bar e ristornati invece possono effettuare solo asporto fino alle 22, domicilio senza limiti di orario. Non è ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 1 marzo 2021) La Sardegna è la prima (e unica) regione in zona bianca, e gode quindi delle misure più soft stabilite dal governo. I ristoranti sono aperti fino alle 22, pub e bar fino alle 21. Il coprifuoco, invece, è posticipato alle 23:30. Per le altre, invece, permangono i divieti che già tutti conosciamo. Zona gialla: in zona gialla, bar e ristoranti possono rimanere aperti fino alle 18, asporto fino alle 22, nessun limite di orario per le consegne a domicilio. Aperti tutti i negozi, mentre i centri commerciali chiudono nei weekend. Resta fermo il coprifuoco dalle 22 alle 5. Zona arancione: in zona arancione i centri commerciali chiudono nei weekend, nei festivi e nei prefestivi. I negozi invece possono rimanere aperti 7 giorni su 7 come nella zona gialla. Bar e ristornati invece possono effettuare solo asporto fino alle 22, domicilio senza limiti di orario. Non è ...

