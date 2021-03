Dayane Mello, arriva ‘la chiamata”. Tutto pronto, succederà dopo la finale del GF Vip (Di lunedì 1 marzo 2021) Dayane Mello è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione di Grande Fratello Vip e se spesso si è scontrata con gli inquilini della Casa, la modella ha sempre potuto contare sull’affetto incondizionato da parte dei suoi amati fan. All’interno della casa di Cinecittà la modella ha vissuto momenti di grande spensieratezza ma ha dovuto affrontare anche un gravissimo lutto. Il fratello Lucas è morto a 27 anni in un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell’Itajaí, in Brasile. La giovane ha deciso di non uscire dalla casa e di proseguire la sua esperienza proprio in nome del fratello, che l’ha sempre incoraggiata ad andare a avanti e a vincere. Dayane Mello è una delle favorite alla vittoria. È stata la prima concorrente a raggiungere la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021)è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione di Grande Fratello Vip e se spesso si è scontrata con gli inquilini della Casa, la modella ha sempre potuto contare sull’affetto incondizionato da parte dei suoi amati fan. All’interno della casa di Cinecittà la modella ha vissuto momenti di grande spensieratezza ma ha dovuto affrontare anche un gravissimo lutto. Il fratello Lucas è morto a 27 anni in un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell’Itajaí, in Brasile. La giovane ha deciso di non uscire dalla casa e di proseguire la sua esperienza proprio in nome del fratello, che l’ha sempre incoraggiata ad andare a avanti e a vincere.è una delle favorite alla vittoria. È stata la prima concorrente a raggiungere la ...

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello Dayane Mello, confidenza bisbigliata a Pierpaolo Pretelli: "Sono innamorata, voglio vederlo fuori" Non è trascorsa nemmeno una settimana dal tanto chiacchierato coming out di Dayane Mello durante il quale la vippona ha rivelato di essere stata innamorata della coinquilina Rosalinda Cannavò. Ma come sabbiamo bene le notizie corrono veloci, e già nella serata di ieri, ...

GF Vip, Dayane Mello innamorata di uno degli autori: la confessione notturna Dayane Mello si è innamorata di uno degli autori del Grande Fratello Vip ? È questo il sospetto del pubblico italiano dopo la confessione della modella brasiliana, che ha gettato qua e là alcuni ...

Dayane Mello, il messaggio di auguri di Simona Perini Mediaset Play GF Vip, Dayane Mello e Cristiano Malgioglio: la proposta fuori dalla casa Dopo il GF Vip, Dayane Mello e Cristiano Malgioglio sono pronti a rincontrarsi: lui le ha già fatto una proposta ...

Dayane Mello confessa ancora una volta di essere innamorata (VIDEO) Durante una conversazione con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello confessa di essere ancora una volta innamorata ...

