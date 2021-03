Agenzia_Ansa : Una nuova forma di coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York e ha una mutazione che potrebbe indebolire… - TV7Benevento : Covid: nuova riunione Draghi-ministri su Dpcm (2)... - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 1.896 (in 6 giorni: +13.415) con 20 morti. Le tabelle - Nicolet84520681 : ?????????? Leggete ?????? 'Le parole agghiaccianti sul covid scritte dal G30 di Mario Draghi: 'Ci sarà una nuova economia'… - VCountry3 : RT @RadioRadioWeb: Sono frasi che mi fanno rabbrividire, letteralmente ghiacciare il sangue. Questo è un documento scritto dal Gruppo dei 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuova

... rimandando l'avvio dellaprogrammazione al 2023 e con le bozze dei regolamenti ancora in ... Da considerare che, a seguito della Pandemia da- 19, non saranno solo i fondi PAC a dover ...Istituita unasezione del sito regionale sull'emergenzadedicata ai vaccini, gestita in collaborazione con la Protezione Civile . Prossima riunione dell'unità di crisi è fissata per il ...Pasqua blindata: famiglie divise come a Natale. I cambi di colore delle regioni. Palestre e piscine ancora chiuse. Superiori al 50%. Stop alle fiere anche in zona bianca. Tutte le novità ...Udine, 1 mar - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.587 tamponi molecolari sono stati rilevati 145 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,14%. Sono inoltre 460 i test ...