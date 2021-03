Covid, Franceschini: “Sì ai ristori anche con riaperture, Fus senza parametri” (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – “Nel mondo della cultura ho notato una certa preoccupazione, c’è chi dice che con le riaperture scompariranno i ristori. No, non è così. Intanto erogheremo il Fondo unico dello spettacolo, come abbiamo fatto nel 2020, indipendentemente dalla riapertura o meno o dal fatto di fare un certo numero di spettacoli o di rispettare i parametri che ci sono ordinariamente. Quindi continueremo a sostenere e a dare ammortizzatori sociali finché la crisi durerà o con chiusure obbligate o con aperture limitate”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenuto a Non stop news, su Rtl 102.5. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – “Nel mondo della cultura ho notato una certa preoccupazione, c’è chi dice che con le riaperture scompariranno i ristori. No, non è così. Intanto erogheremo il Fondo unico dello spettacolo, come abbiamo fatto nel 2020, indipendentemente dalla riapertura o meno o dal fatto di fare un certo numero di spettacoli o di rispettare i parametri che ci sono ordinariamente. Quindi continueremo a sostenere e a dare ammortizzatori sociali finché la crisi durerà o con chiusure obbligate o con aperture limitate”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenuto a Non stop news, su Rtl 102.5.

