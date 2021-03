Controlli anti-Covid nel Sannio, un altro bar nel mirino dei carabinieri: chiusura e multe (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel week-end di sabato 27 e domenica 28 febbraio, i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno svolto specifici servizi di verifica del rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus “Covid-19” nei comuni della Val Fortore, controllando 9 esercizi pubblici, 43 persone e 38 veicoli. All’esito delle verifiche, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno elevato 4 sanzioni amministrative per 1.600 euro totali, presso un esercizio pubblico, nelle cui immediate vicinanze venivano trovati 3 avventori intenti a consumare bevande alcoliche, anche in violazione dell’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. Nella circostanza veniva sanzionato il gestore del locale per aver venduto e consentito la consumazione di bevande nelle immediate vicinanze dell’esercizio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel week-end di sabato 27 e domenica 28 febbraio, idella Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno svolto specifici servizi di verifica del rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus “-19” nei comuni della Val Fortore, controllando 9 esercizi pubblici, 43 persone e 38 veicoli. All’esito delle verifiche, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno elevato 4 sanzioni amministrative per 1.600 euro totali, presso un esercizio pubblico, nelle cui immediate vicinanze venivano trovati 3 avventori intenti a consumare bevande alcoliche, anche in violazione dell’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. Nella circostanza veniva sanzionato il gestore del locale per aver venduto e consentito la consumazione di bevande nelle immediate vicinanze dell’esercizio ...

