Cdp-Autostrade | tempi lunghi Cassa guarda ai soldi dei fondi

(Di martedì 2 marzo 2021) Il fatto che Atlantia abbia bocciato l’offerta di Cdp pernon deve trarre in inganni: la trattativa procede e continuerà anche nelle prossime settimane. Come riferiscono ad Affaritaliani.it, la percezione è che alla fine si troverà un accordo per diversi ordini di motivi. In... Segui su affaritaliani.it

La holding dei Benetton ha rigettato l'offerta vincolante per l'acquisizione dell'88 per cento diper l'Italia che era stata presentata daEquity e dai fondi Blackstone e Macquarie. ...Il consiglio di amministrazione della holding ha rigettato l'offerta vincolante per l'acquisto dell'88% diper l'Italia presentata daEquity di concerto con i fondi Blackstone e ...Il fatto che Atlantia abbia bocciato l’offerta di Cdp per Autostrade non deve trarre in inganni: la trattativa procede e continuerà anche nelle prossime settimane. Come riferiscono ad Affaritaliani.it ...Nessuno ha interesse a far fallire la trattativa. C'è l'ok anche del neo ministro Giovannini. Si continua a negoziare. Ma i tempi si allungano ...