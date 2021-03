Caso Genovese, Massimo Giletti a Non è L’Arena: “Abbiamo rallentato le immagini di Terrazza Sentimento e riconosciuto alcune persone” (Di lunedì 1 marzo 2021) Alberto Genovese, l’imprenditore in carcere dal 6 novembre, continua a negare di aver violentato la modella 23enne a Ibiza a luglio, così come aveva fatto dopo l’arresto per la violenza sulla 18enne che lo ha denunciato. A tornare nuovamente sull’accaduto è stato Massimo Giletti che, durante la puntata di Non è L’Arena andata in onda ieri 28 febbraio, ha dichiarato che qualcuno ha contattato la redazione della trasmissione per vendere le immagini dello stupro di Terrazza Sentimento: “Queste sono le immagini che io voglio farvi vedere e che loro hanno utilizzato per essere credibili. Tecnologicamente, non stasera, Abbiamo rallentato quelle immagini e Abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Alberto, l’imprenditore in carcere dal 6 novembre, continua a negare di aver violentato la modella 23enne a Ibiza a luglio, così come aveva fatto dopo l’arresto per la violenza sulla 18enne che lo ha denunciato. A tornare nuovamente sull’accaduto è statoche, durante la puntata di Non èandata in onda ieri 28 febbraio, ha dichiarato che qualcuno ha contattato la redazione della trasmissione per vendere ledello stupro di: “Queste sono leche io voglio farvi vedere e che loro hanno utilizzato per essere credibili. Tecnologicamente, non stasera,quelle...

