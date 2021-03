Brizzi rilancia la Liguria | lo spot verrà presentato a Sanremo

Leggi su dire

(Di lunedì 1 marzo 2021) GENOVA – Mare o monti? La soluzione per evitare litigi e accontentare tutti è semplice: “Liguria. Di tutto, di più”. Gira intorno allo storico claim della Rai, il nuovo spot di promozione della regione che verrà lanciato domani al Festival di Sanremo. Il primo di una serie di cinque diretta da Fausto Brizzi, ormai genovese d’adozione dopo il matrimonio con l’ex martellista Silvia Salis. “Mio marito non lo direbbe mai, ma donerà il suo compenso all’ospedale Gaslini”, annuncia l’ex atleta. Per una volta, niente paesaggi mozzafiato o immagini da cartolina di costa ed entroterra, neppure un accenno visivo sulle specialità enogastronomiche, ma un messaggio chiaro: la Liguria è capace di soddisfare tutti i gusti.