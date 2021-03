Barcagate | arrestato l’ex presidente del Barcellona Bartomeu

DiMarzio : #Barcellona | Arrestato l'ex presidente #Bartomeu: i dettagli e le motivazioni dell'indagine della polizia catalana - Radio1Rai : ??#Barcagate L'ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu è stato arrestato. Lo riporta l'emittente Cadena Se… - Eurosport_IT : Josep #Bartomeu arrestato per il #Barçagate: il club aveva assunto una società dedicata a screditare tutti gli avve… - Giralux : RT @a_leone93: La crisi del Barcellona va oltre i risultati sul campo e sembra non avere fine. L’ex presidente Josep Maria Bartomeu è stato… - masterx_iulm : Continua l’inchiesta #Barçagate: questa volta a finire nel mirino degli agenti dei Mossos d’Esquadra sono stati Jos… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcagate arrestato

Gli arresti sono stati eseguiti nell'ambito dell'inchiesta definita '' scaturita dalla denuncia di un anno fa, anticipata da alcuni giornali, secondo i quali la dirigenza del club catalano ...La crisi del Barcellona va oltre i risultati sul campo e sembra non avere fine. L'ex presidente Josep Maria Bartomeu è statodai Mossos d'Esquadra , la polizia catalana, per il cosiddetto Barçagate . Assieme a lui sono finiti in manette anche Jaume Masferrer , suo braccio destro, Oscar Grau , consigliere delegato, ...La polizia regionale della Catalogna, i Mossos d’Esquadra, hanno preso in custodia Josep Maria Bartomeu, ex presidente del Barcellona, e perquisito la sede del club blaugrana. Assieme a Bartomeu sono ...Josep Maria Bartomeu non sarà rilasciato dopo l’arresto nelle scorse ore: l’ex presidente del Barcellona non verrà rilasciato a breve ...