Aurelio | marciapiedi in condizioni ‘pietose’ | «Sono pericolosissimi per gli anziani»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 marzo 2021)da rifare nel quartierea Roma. Siamo nel tratto della Via Aurelia in corrispondenza del civico 379 non molto distante dall’Ospedale San Carlo di Nancy. «Camminare è diventato impossibile – ci scrive una lettrice – cibuche continue. Questo è un quartiere di persone anziane, un paio di mesi fa, non a caso, è caduta una vecchietta: quando hanno intenzione di intervenire?». La Redazione è ora al lavoro per trasmettere l’istanza agli Uffici preposti al fine di segnalare la problematica. Seguiranno pertanto aggiornamenti. 1 di 2 ...