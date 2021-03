Arbitri, Varriale: “Grazie Orsato. Ammettere un errore è un fatto nobile” (Di lunedì 1 marzo 2021) Enrico Varriale, vicedirettore di Rai Sport, ha commentato su Twitter le dichiarazioni di Orsato nella puntata di domenica sera di 90° minuto. In particolare, uno dei temi principali è stato l’intervento di Pjanic su Rafinha in Inter-Juventus del 28 aprile 2018. “Grazie a Daniele Orsato e al presidente dell’Aia, Trentalange, per questa pagina di televisione e giornalismo che fa chiarezza dopo 3 anni di un episodio che ha scatenato tante polemiche. Ammettere un errore è un fatto nobile, poterlo fare in tempi più rapidi, una conquista“, le parole di Varriale. Qui sotto il tweet originale. Grazie a Daniele #Orsato e al presidente di @AIA it , #Trentalange per questa pagina di televisione e giornalismo ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Enrico, vicedirettore di Rai Sport, ha commentato su Twitter le dichiarazioni dinella puntata di domenica sera di 90° minuto. In particolare, uno dei temi principali è stato l’intervento di Pjanic su Rafinha in Inter-Juventus del 28 aprile 2018. “a Danielee al presidente dell’Aia, Trentalange, per questa pagina di televisione e giornalismo che fa chiarezza dopo 3 anni di un episodio che ha scatenato tante polemiche.unè un, poterlo fare in tempi più rapidi, una conquista“, le parole di. Qui sotto il tweet originale.a Daniele #e al presidente di @AIA it , #Trentalange per questa pagina di televisione e giornalismo ...

