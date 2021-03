Anbi a candidati sindaco | necessaria riqualificazione corsi acqua urbani

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – “L’esperienza di Firenze, dove sono stati restituiti alla fruibilita’ urbana, migliorandone la qualita’ ambientale, tratti del fiume Arno e di suoi affluenti, dimostra che l’esperienza dei Consorzi di bonifica puo’ essere positivamente messa a servizio anche di grandi agglomerati cittadini. Per questo lanciamo la sfida ai futurisindaci della citta’ di Roma, affinche’ inseriscano nei programmi ladei circa 700 chilometri did’, che attraversano la Capitale”. Ad avanzare la proposta e’ Massimo Gargano, direttore generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (), evidenziando come la moderna Bonifica, grazie ad innovazioni come il telecontrollo da remoto delle reti idrauliche, sia ...